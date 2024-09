Un phénomène de «rivière atmosphérique» attendu jeudi sur nos régions

Ces prochains jours s'annoncent particulièrement mouvementée sur le plan météorologique, avec l'arrivée de plusieurs fronts froids et un front chaud, générant des variations importantes. En plus des précipitations, de forts vents sont attendus.

Un phénomène de type « rivière atmosphérique » pourrait également localement intensifier les précipitations jeudi, avec des pluies diluviennes sur certaines régions. (image d'illustration) IMAGO/YAY Images

blue News NB Barman Nicolas

En attendant la journée maussade de jeudi, le soleil se partagera le ciel avec des voiles nuageux mercredi. Les températures grimperont, notamment en altitude, avec un isotherme du zéro degré au-delà des 3000 mètres.

⚠️ Fortes pluies et vents violents attendus jeudi

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un front perturbateur balayera nos régions apportant de fortes précipitations et vents violents. Le foehn se renforcera dans les Alpes. Jeudi sera marqué par des pluies continues. En altitude, la neige ne fera son apparition qu'au-dessus de 3'000 à 3'500 mètres. Les vents de sud-ouest se transformeront en tempête, atteignant leur paroxysme dans la nuit de jeudi à vendredi.

Des rafales de vent allant de 60 à 90 km/h sont prévues sur le plateau, le bassin lémanique, le Jura et l'Ajoie entre mercredi soir et vendredi matin, avec des pointes dépassant les 100 km/h sur les crêtes du Jura et des Alpes.

Les précipitations seront particulièrement abondantes jeudi après-midi et soir, avec des cumuls allant de 40 à 90 mm selon les régions. Selon Meteo Robin, le Chablais sera l'une des zones les plus touchées par ce flux venant de l'ouest.

Un phénomène de «rivière atmosphérique»

Un phénomène de type « rivière atmosphérique » pourrait également localement intensifier les précipitations, avec des pluies diluviennes sur certaines régions.

Ce phénomène pourrait entraîner d'importants ruissellements et potentiellement quelques crues de rivières.

Une rivière atmosphérique ? Les rivières atmosphériques (AR) sont des courants d'air chargés d'humidité.

Elles peuvent former une étendue verticale de l’ordre de 3 km, et qui s'étirent jusque sur 2000 km de long.

Lorsqu'elles rencontrent des obstacles comme des montagnes telles que les Alpes, les Rocheuses ou les Pyrénées, elles provoquent de fortes précipitations.

Ce phénomène a été identifié en 1998 par des scientifiques du MIT en analysant des données météorologiques européennes. Montre plus

Un exemple de rivière atmosphérique. @météosuisse

Dernières pluies avant la perspective d'un été indien

Vendredi, le temps sera un mélange de nuages, de soleil et d'averses ponctuelles avant l'arrivée d'un nouveau front froid samedi, apportant des averses plus fréquentes et une baisse des températures.

Un anticyclone s'installera à partir de dimanche, apportant des conditions idéales pour un temps digne de l’été indien. Ce système de haute pression dirigera de l'air sec vers l'Europe centrale, garantissant un temps ensoleillé et agréable pour dimanche, lundi et mardi.

Ce phénomène d'été indien est récurrent dans notre région, se produisant environ cinq années sur six.