La compagnie aérienne du Sri Lanka a interdit de vol un pilote qui a enfermé sa copilote au moment où elle prenait une pause toilettes au cours d'un vol entre Sydney et Colombo, ont indiqué des responsables. L'autorité de l'aviation civile (CAA) a ouvert une enquête.

Le personnel de cabine a dû persuader le commandant de bord de permettre à la copilote de regagner son siège à bord de l'Airbus A330. (image d'illustration) IMAGO/NurPhoto

ATS

«La compagnie aérienne coopère pleinement avec les autorités compétentes et le capitaine a été interdit de vol en attendant les conclusions de l'enquête», a déclaré SriLankan Airlines dans un communiqué.

Le commandant de bord a eu une querelle avec la copilote sur le fait qu'elle était sortie sans prendre de dispositions pour qu'un autre membre de l'équipage prenne place à ses côtés dans le cockpit, conformément aux procédures, a expliqué une source de la compagnie aérienne.

Atterrissage sans incident

Le personnel de cabine a dû persuader le commandant de bord de permettre à la copilote de regagner son siège à bord de l'Airbus A330. Les deux pilotes ont procédé à l'atterrissage sans incident.

La compagnie a été affectée par des retards chroniques et à des pénuries de personnel après s'être retrouvée à court d'argent pour financer la remise à neuf des moteurs de certains de ses avions cloués au sol.

Les gouvernements successifs ont tenté de vendre la compagnie criblée de dettes. Le Fonds monétaire international (FMI) a exigé la restructuration de compagnies d'Etat déficitaires, dont SriLankan Airlines, lorsqu'il a accordé en 2023 à Colombo un renflouement de 2,9 milliards de dollars.

Avec près de 6000 employés, SriLankan Airlines est la plus importante et la plus coûteuse des compagnies déficitaires qui creusent le trou budgétaire.

La crise économique de 2022 avait conduit le Sri Lanka à faire défaut sur sa dette extérieure d'un montant de 46 milliards de dollars.

ATS