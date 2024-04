Un prof gay est la cible de parents conservateurs et se fait licencier

Un enseignant primaire zurichois a perdu son emploi après avoir été la cible de parents conservateurs qui considéraient son orientation sexuelle comme une menace pour leurs valeurs.

Les tensions ont commencé à s'intensifier dès la rentrée scolaire 2023, lorsque Daniel Brunner a débuté les cours d'éducation sexuelle avec sa classe de 5e. Marijan Murat/dpa

Sven Ziegler/trad Marc Schaller

Depuis six ans, les cours d'éducation sexuelle sont obligatoires à l'école primaire du canton de Zurich, conformément aux directives du Lehrplan 21. Daniel Brunner (nom modifié), un enseignant primaire ouvertement homosexuel, exerçait son métier à l'école de Pfäffikon depuis 2017. Pourtant, au cours de l'année scolaire actuelle, il a été la cible de vives critiques et de pressions, uniquement basées sur son orientation sexuelle.

Les tensions ont commencé à s'intensifier dès la rentrée scolaire 2023, lorsque Daniel Brunner a débuté les cours d'éducation sexuelle avec sa classe de 5e. Conscient que son homosexualité pouvait susciter des réticences chez certains parents, il dispensait ses cours avec professionnalisme et en respectant les directives pédagogiques, rapporte le «Tages-Anzeiger». Or, un groupe de parents, composé de familles traditionalistes et musulmanes, considérait son orientation sexuelle comme une menace pour leurs valeurs.

Malgré les efforts de Daniel Brunner pour apaiser les craintes des parents, la situation a dégénéré. Ces parents mécontents se sont plaints auprès de la direction de l'école du contenu des cours, accusant Brunner d'outrepasser ses compétences. Malgré la confirmation par la direction que les cours étaient conformes aux directives et adaptés à l'âge des élèves, la pression sur l'enseignant n'a cessé de croître.

«Plus possible de trouver une solution viable»

Le corps enseignant s'est unanimement rangé du côté de Brunner. Toutefois, face à la pression croissante des parents mécontents, Daniel Brunner a finalement reçu une lettre de licenciement le 12 février. Le motif invoqué était un «manque de volonté de dialogue» avec les parents. «Nous constatons que vous refusez de dialoguer avec les parents et aussi avec nous. Cela signifie qu’il ne nous est plus possible de trouver une solution viable», indique la lettre.

Malgré les efforts de l'avocat de Brunner et l'intervention de plusieurs parents soutenant l'enseignant, le sort du professeur a été scellé. Dans une lettre adressée aux parents, l'école a tenté de minimiser l'incident en présentant la situation comme une «décision de Monsieur Brunner de ne plus enseigner dans notre école et de la quitter immédiatement».

Maigre consolation: Daniel Brunner aura obtenu une rupture de contrat avantageuse. La direction de l'école a choisi de ne pas commenter les accusations de discrimination pour des raisons de confidentialité, se contentant d'affirmer dans un communiqué sa volonté de «restaurer la confiance».