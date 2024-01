Un immense complexe immobilier de luxe est en train de sortir de terre sur le site de l'ancien aéroport d'Hellinikon, à 45 minutes du centre d'Athènes. Véritable ville dans la ville, l'Ellinikon, c'est son nom, s'étalera sur 6,2 millions de mètres carrés. La première phase de construction, qui a déjà commencé, devrait s'achever en 2026. Le projet dans son ensemble pourrait être terminé d'ici une dizaine d'années.

Projet Ellinikon en Grèce Le site dominé par l'emblématique Riviera Tower, tel qu'il devrait se présenter une fois terminé. Photo: Capture d'écran: https://theellinikon.com.gr/ Les promoteurs du projet mettent notamment en avant la facette "écoresponsable" du projet. Photo: Capture d'écran: https://theellinikon.com.gr/ Le futur parc devrait offrir fraîcheur et surfaces arborées. Photo: Capture d'écran: https://theellinikon.com.gr/ Le projet Elliniko prévoit une réurbanisation de toute la côte. Photo: Capture d'écran: https://theellinikon.com.gr/ Le complexe devrait offrir des logements de luxe. Photo: Capture d'écran: https://theellinikon.com.gr/ Côté loisirs, un casino trônera notamment en bord de mer. Photo: Capture d'écran: https://theellinikon.com.gr/

Un investissement dépassant les 8 milliards d'euros, des résidences de luxe, des hôtels, des centres commerciaux, un casino, des places d'amarrage pour les yachts: l'immense projet immobilier Ellinikon, en Grèce, aurait presque un air de «mini-Dubaï» ou de «terrain de jeu pour les super riches», comme le qualifient des habitants d'Athènes dans le Daily Mail.

Mais ses promoteurs (ndlr: Lamda Development, dont le CEO est un armateur grec établi à Genève) le présentent sous une forme un peu moins élitiste. Ils mettent notamment l'accent sur la facette écoresponsable du projet, puisque plus de 70% de la superficie totale sera constituée de parcs, de plans d'eau et de jardins.

«Grâce à des stratégies innovantes de recyclage et à l’utilisation de technologies intelligentes et vertes pour atteindre l’autosuffisance, Ellinikon servira de modèle à la prochaine génération de villes du futur», indiquait le CEO Odisseas Athanasiou au magazine immobilier.ch en mai dernier.

Les travaux ont déjà commencé sur le site de l'ancien aéroport d'Hellinikon. IMAGO/ZUMA Wire

Sur place, les travaux ont déjà commencé. La construction de l'emblématique «Riviera Tower», un édifice de 200 mètres de haut qui abritera 169 appartements de luxe sur 50 étages, devrait s'achever en 2026.

«Avenir brillant et prospère»

Sur son site internet, l'Ellinikon est annoncé comme étant ni plus ni moins que le plus grand projet de rénovation urbaine en Europe: «Avec ses vues sur le bleu infini de la mer Égée et ses couchers de soleil à couper le souffle, l'Ellinikon est la destination ultime tout au long de l'année», peut-on notemment lire.

Et Lamda Development ne cache pas ses ambitions: «En préservant le patrimoine tout en embrassant le progrès, The Ellinikon vise à établir une nouvelle norme en matière de développement urbain durable, offrant un avenir brillant et prospère aux résidents et aux visiteurs. Bienvenue dans le futur».

Lorsqu’il sera terminé, le complexe devrait en outre générer 85'000 emplois et accueillir plus d'un million de visiteurs chaque année.

Attirer des entreprises sur place pour redynamiser l'économie du pays compte aussi parmi les objectifs du projet. Un pôle santé y est également prévu et le volet social n'a pas été oublié. Le premier bâtiment déjà achevé a été remis à la municipalité d'Ellinikon-Argyroupoli, pour abriter quatre associations de personnes handicapées.

Urbanisation galopante et canicules

Si le projet de l'Ellinikon met en avant ses points positifs, il n'en suscite pas moins la perplexité de beaucoup. Déjà très bétonnée, Athènes souffre de plus en plus de la chaleur lors des canicules estivales. «En Grèce on construit tout le temps et partout! C'est le plus gros problème», résumait l'urbaniste Aris Kalandides à l'AFP l'été dernier.

Les incendies récurrents aggravent encore le problème, puisque la verdure en périphérie de la ville s'en trouve décimée. En juin 2022, un feu de forêt a d'ailleurs menacé de près la localité d'Ellinikon-Argiroupoli.

Les spécialistes déplorent un manque d'engagement politique et citoyen. «On est dans une période où les politiques d'investissement prennent le dessus sur la protection de l'environnement», regrettait par exemple auprès de l'ATS Iris Lykourioti, professeure associée au Département d'architecture de l'Université de Thessalie.

Mais sur ce point, les promoteurs de l'Ellinikon tiennent à rassurer, en évoquant «une oasis de verdure». Ils insistent sur le futur aménagement de jardins au coeur du complexe: «la conception du projet met fortement l'accent sur la nature, avec 205 000 m² d'espaces verts».