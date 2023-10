Un radar flashe une scène invraisemblable lors d’un excès de vitesse

La police slovaque a récemment partagé une photo "poilante" flashée par un radar à Senice. Le cliché montre clairement un chien brun, assis au volant d’une Skoda qui roulait 11 km/h au dessus de la vitesse autorisée.

Sur l’image captée par le radar, le chien semble conduire la voiture. Capture police slovaque- Facebook

Les autorités ont partagé cette image sur leur page Facebook, soulignant qu'elle était authentique et non retouchée, et exprimant leur étonnement face à cette scène inattendue.

«Monsieur Chien, vous avez dépassé la limitation de vitesse en ville : vos papiers s’il vous plaît», a indiqué la police slovaque sur son compte Facebook.

Le "vrai" conducteur, âgé de 31 ans, a expliqué que son chien avait soudainement sauté sur ses genoux, ce qui aurait causé l'excès de vitesse.

Cependant, les policiers ont contredit cette version en affirmant qu'aucun mouvement brusque n'avait été observé dans l'habitacle, ce qui soulève des questions quant à la véracité de l'explication du conducteur. Il s’est vu délivrer une amende pour «violation des règles de circulation».

En conclusion, cette histoire insolite rappelle l'importance de respecter les règles et la prudence lors du transport d'animaux dans un véhicule.

Le chien a lui pu rejoindre sa niche sans problème.