Un serial resquilleur condamné à payer plus de 13'000 francs aux CFF

Un Bernois a été lourdement condamné pour avoir fraudé les CFF à plus de 50 reprises depuis le début de l'année, rapporte la «Tribune de Genève».

La Loi sur le transport des voyageurs stipule que l'absence de ticket valable entraîne le paiement du prix du trajet et d’un supplément de 90 francs dès la première infraction et de 160 francs dès la troisième. KEYSTONE

blue News Marc Schaller

Le 17 mars dernier, alors qu'il se trouvait dans un compartiment de première classe d'un train Genève-Zurich, l'individu né en 1960 a été contrôlé sans titre de transport valable. Face à l'agente, il a d'abord feint d'être endormi, puis a adopté une attitude arrogante et refusé de s'identifier.

Ce comportement n'est pas un cas isolé: l'homme, qui se présente comme un artiste, a été pris en flagrant délit à trois reprises cette même journée et près de cinquante fois depuis le début de l'année! Ses trajets, ils les faisaient presque toujours en première classe.

Les CFF ont déposé une plainte deux jours après l'incident. La Loi sur le transport des voyageurs stipule que l'absence de ticket valable entraîne le paiement du prix du trajet et d’un supplément de 90 francs dès la première infraction et de 160 francs dès la troisième. «Mais s’il y a astuce – comme par exemple le fait de feinter l’assoupissement ou de se cacher dans les toilettes d’un wagon – la faute peut être aussi considérée comme un délit et passer devant la justice pénale», précise le quotidien.

Le Bernois a été condamné à une peine pécuniaire de 3600 francs avec sursis pendant deux ans, en raison de l’absence d’antécédents, et à une amende de 1500 francs. Il doit également verser aux CFF les 13'000 francs de dommages pour le préjudice subi.