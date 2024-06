Elle achète un vase maya pas cher... c'est un joyau archéologique!

Dans un magasin de seconde main aux États-Unis, une femme découvre un souvenir bon marché. Elle achète un récipient dans le style de la culture maya et le ramène chez elle. Cinq ans plus tard, c'est la surprise.

Une femme a découvert le récipient il y a cinq ans près de Washington dans un rayon de soldes et l'a acheté pour 3,99 dollars américains. Bild: INAH

dpa

Une femme américaine rend au Mexique un artefact de la haute culture maya vieux de 1800 ans. Le récipient acheté dans un magasin d'occasion s'est avéré être une pièce authentique après un examen par des archéologues mexicains, ont annoncé les autorités mexicaines. La femme avait découvert cette réplique présumée il y a cinq ans dans un rayon de soldes près de Washington et l'avait achetée pour 3,99 dollars américains (environ 3,60 francs).

«Elle avait l'air vieille, mais je pensais qu'elle avait peut-être 20 ou 30 ans et qu'il s'agissait d'une sorte de reproduction pour touristes», a déclaré la femme à la chaîne de télévision américaine WUSA. Lors d'une visite au musée national d'anthropologie de Mexico en janvier dernier, elle aurait toutefois vu des artefacts presque identiques. Une collaboratrice du musée lui aurait conseillé de s'adresser à l'ambassade du Mexique à Washington afin de faire vérifier l'origine de son vase. La pièce s'est alors révélée authentique.

Une femme rend un artefact au Mexique

Au total, 20 artefacts archéologiques seront rapatriés des Etats-Unis vers le Mexique dans les prochains jours, a annoncé l'Institut national d'anthropologie et d'histoire (INAH). En plus du vase qui, selon les experts mexicains, date des années 200 à 800, 19 autres objets précieux ont été restitués de manière anonyme. Depuis quelques années, les autorités culturelles mexicaines s'engagent de plus en plus pour la protection du patrimoine culturel.

La culture maya classique s'est développée au cours des premiers siècles après Jésus-Christ dans le sud-est du Mexique, au Guatemala, au Belize, au Honduras et au Salvador. Les recherches archéologiques ont montré que les villes ont été abandonnées dans un laps de temps relativement court, aux 8e et 9e siècles. Les causes possibles font l'objet de discussions depuis des décennies. Les Mayas disposaient d'une écriture complexe, d'un calendrier précis et de connaissances astronomiques.

dpa