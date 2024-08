Le squelette d'une personne portant un masque chirurgical a été découvert dans un local exigu d'un immeuble désaffecté à Besançon. Les vêtements masculins et le port du masque inclinent à penser que la personne est un homme mort pendant la pandémie de Covid-19.

Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les causes de la mort et une autopsie pratiquée (image d'illustration). ATS

«Son décès pourrait remonter à fin 2020 ou début 2021», a indiqué lundi le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux. Selon le quotidien L'Est républicain, le cadavre a été découvert le 6 août dans une grande barre d'immeubles dans le quartier populaire de Planoise, en proie au trafic de drogue.

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et une autopsie pratiquée, révélant des blessures au crâne mais sans qu'il soit possible d'avancer qu'elles sont à l'origine du décès. Des prélèvements d'ADN ont été effectués dans l'espoir d'identifier la personne décédée, a précisé M. Manteaux.

Selon le quotidien régional, l'immeuble où il a été retrouvé a été progressivement vidé de ses habitants en vue de sa démolition. L'homme, qui pourrait être un marginal «possiblement toxicomane» selon le journal, pourrait avoir élu domicile dans ce cagibi.

