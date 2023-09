Un torrent de vin rouge inonde un village au Portugal !

Inondation surprenante au Portugal ! Une cave viticole située dans le village de São Lourenço do Bairra, au sud de Porto, a été le théâtre de la rupture de deux énormes cuves. Cet épisode a stupéfié les amateurs de vin et a offert un spectacle de couleurs inhabituel dans les rues pittoresques du village.

Plus de deux millions de litres de vin rouge DOC (appellation d'origine contrôlée) de la distillerie Levira, soit une quantité équivalente à celle d'une piscine olympique, se sont répandus dans la commune après l'explosion des cuves.

Du vin rouge indomptable envahissant... les caves

Heureusement, aucun blessé n'a été signalé, mais l'incident a causé des dommages matériels, suscitant le mécontentement des résidents locaux.

Certains ont dû faire face à une situation inattendue alors que le vin rouge indomptable envahissait… leurs caves.

Le cours du torrent de rouge dévié

Dans un premier temps, les autorités locales craignaient que cette rivière de vin ne contamine une rivière voisine, mais elles ont rapidement pris des mesures pour dévier le cours du torrent de rouge.

L'entreprise Levira a présenté ses excuses pour les dégâts tout en prenant l'entière responsabilité de cet incident extraordinaire. Elle a également précisé que les autorités compétentes enquêtaient sur les causes de l'accident et qu'elle s'engageait pleinement à couvrir les coûts associés au nettoyage et à la réparation des dommages.