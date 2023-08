Afin de prouver l’efficacité du traitement, les chercheurs ont mené un essai clinique auprès de 196 femmes durant 45 jours, dont les résultats ont été publiés dans une étude parue dans The American Journal of Psychiatry. Un premier groupe devait suivre le traitement quotidiennement, tandis que le second groupe recevait un placebo. «Dans cet essai, la zuranolone a montré des améliorations significatives des symptômes dépressifs et a été généralement bien tolérée, soutenant le potentiel de la zuranolone en tant que nouveau traitement oral à action rapide pour la dépression post-partum», conclut l’étude. «Les effets indésirables les plus fréquents de la zuranolone ont été la somnolence, les vertiges et la sédation. Aucune perte de conscience, aucun symptôme de sevrage, aucune augmentation des idées ou des comportements suicidaires n'ont été observés», note l’étude.