Des moutons dévorent toute une récolte de cannabis!

Un troupeau de moutons affamés s'est servi sans hésiter dans une plantation de cannabis médical et a sombré dans une ivresse collective. Si elle prête à sourire, cette curieuse nouvelle en provenance de Grèce s'avère être un drame pour le propriétaire des bêtes.

Un troupeau de moutons et quelques chèvres s'abreuvent dans une rivière de Thessalie, en Grèce. (image d'illustration) Imago

Le berger grec Bourounis a été très étonné lorsqu'il a trouvé son troupeau. Les animaux se comportaient de manière inhabituelle, avaient le regard embrumé - et «sautaient plus haut que les chèvres», a-t-il décrit.

Au début, il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Mais comme il le découvre rapidement, les moutons ont pénétré dans sa serre, dans laquelle le berger cultive du cannabis médical.

Le propriétaire a déclaré plus tard au site d'information grec TheNewspaper.gr que sa récolte avait déjà été fortement endommagée par une vague de chaleur et la tempête Daniel - et que les moutons avaient mangé «ce qui restait».

Auparavant, le troupeau aurait brouté dans les plaines inondées de Thessalie, au centre de la Grèce, avant de se rendre dans la serre située près de la ville d'Almyros. Là, les animaux ont finalement ratiboisé environ 100 kilos de cannabis.

Le berger s'est montré abattu : «Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Nous avons eu la canicule et nous avons perdu beaucoup de production. Nous avons eu les inondations, et maintenant nous avons presque tout perdu».