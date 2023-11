Un étudiant italien soupçonné de meurtre arrêté en Allemagne

Un étudiant italien de 22 ans a été arrêté dimanche en Allemagne, au terme d'une chasse à l'homme qui a fait la Une des médias en Italie. Il est soupçonné par la police italienne d'avoir kidnappé et tué son ex-petite amie.

Filippo Turetta, originaire de Padoue (nord), a été retrouvé par la police près de Leipzig (image d'illustration) Keystone

Filippo Turetta, originaire de Padoue (nord), a été retrouvé par la police près de Leipzig, à l'issue d'une semaine de chasse à l'homme menée par les autorités italiennes, a annoncé son avocat, Emanuele Compagno, à l'agence de presse italienne Ansa.

M. Turetta et son ancienne petite amie et camarade de classe, Giulia Cecchettin, avaient disparu le week-end dernier. Samedi, le corps de Giulia Cecchettin a été retrouvé dans un ravin près du lac Barcis, à une centaine de kilomètres au nord de Venise, la tête et le cou lardés de coups de couteau.

La chasse à l'homme a fait la Une des journaux italiens cette semaine, alors que la victime devait recevoir son diplôme d'ingénieur biomédical de l'université de Padoue.

Le président de la région de Vénétie, Luca Zaia, a déclaré qu'un jour de deuil serait fixé le jour des funérailles de Giulia Cecchettin. Il a aussi souhaité que le sujet des féminicides soit évoqué dans les écoles.

Depuis le début de l'année, 102 homicides dont la victime était une femme ont été recensés en Italie, dont 82 commis par un membre de la famille ou un partenaire, selon le ministère de l'Intérieur.

ATS