Un vandale sévit avec un tracteur dans l'Oberland zurichois

Un homme a foncé dans des serres avec un tracteur samedi à Fehraltdorf (ZH), apparemment délibérément. Plus tard, il a endommagé des dispositifs de signalisation sur une route. Selon la police, l'homme de 49 ans n'était pas en état de conduire et n'avait pas de permis.

L'homme a saccagé une exploitation agricole. Police cantonale zurichoise

Des usagers ont signalé samedi à la police qu'un homme avait causé des dégâts sur une route avec un tracteur, a indiqué dimanche la police cantonale zurichoise. Deux patrouilles ont arrêté et interrogé le suspect.

L'interrogatoire a révélé que l'homme avait auparavant saccagé une exploitation agricole. Selon le communiqué, il n'a pas seulement endommagé les façades des serres, mais également déversé plusieurs litres de liquides polluants dans un puits, notamment du carburant.

Les pompiers ont mis en place des barrages anti-pollution et absorbé les liquides. Ils ont ainsi pu éviter des dommages plus importants pour l'environnement. Selon une estimation de la police, les dégâts matériels s'élèvent à plus de 200'000 francs.

misc, ats