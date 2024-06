À 100 ans, ce vétéran américain re-débarque en France... pour se marier

Harold Terens, un vétéran américain centenaire du débarquement de Normandie, va épouser sa fiancée Jeanne Swerlin, 96 ans, le 8 juin, à Carentan-les-Marais, en France. La cérémonie aura lieu peu après les commémorations du 80e anniversaire du D-Day.

Harold Terens et Jeanne Swerlin, photographiés ici lors de leur enregistrement pour le vol de Palm Beach à Paris, affirment que leur amour est «plus grand que celui de Roméo et Juliette». Photo : Marco Bello/AFP

Gabriela Beck

D'abord honoré en tant qu'ancien combattant, puis direction la lune de miel: Harold Terens, un vétéran américain de 100 ans qui a pris part au débarquement allié il y a 80 ans, prévoit d'épouser sa fiancée de 96 ans peu après les commémorations en Normandie. «Une telle histoire d'amour ne se reproduira pas», a déclaré Harold, impressionnant par sa vitalité malgré son âge, avant de partir pour la Floride.

Le mariage sera célébré samedi dans le petit village de Carentan-les-Marais, près des plages où des dizaines de milliers de soldats américains, britanniques et canadiens ont débarqué le 6 juin 1944, ouvrant la voie à la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie.

Mais avant cela, Terens participera aux commémorations du 80e anniversaire du «jour J». Il s'agit probablement du dernier anniversaire rond où des témoins oculaires du débarquement allié pourront encore participer - la plupart ayant bien plus de 90 ans, certains plus de 100 ans.

En mission secrète en Ukraine

Le jour J, Terens était en mission en Grande-Bretagne, où il était technicien radio chargé des communications avec les pilotes de chasse. Son unité a perdu la moitié de ses soixante avions de combat lors du débarquement allié. «Nous avons perdu tellement d'avions et de pilotes», se souvient-il. «Nous nous sommes liés d'amitié avec les pilotes, puis ils ont été tués. C'étaient tous de si jeunes garçons.»

Peu après le débarquement allié, Terens a été muté en Normandie, où il a participé au transport de prisonniers de guerre allemands. Plus tard, il a pris part à une mission secrète en Ukraine. Des avions de combat britanniques devaient y faire des arrêts de ravitaillement avant de bombarder des champs pétrolifères contrôlés par les Allemands en Roumanie.

«Elle a rendu ma vie lumineuse à nouveau»

Après la guerre, Terens est retourné aux États-Unis, s'est marié et a élevé trois enfants avec sa femme Thelma. En 2018, sa femme est décédée.

Trois ans plus tard, un ami l'a mis en contact avec Jeanne Swerlin, de quatre ans sa cadette et également veuve. Lors de leur deuxième rencontre, l'étincelle a jailli. «Elle a rendu ma vie lumineuse à nouveau. Avec elle, la vie est merveilleuse», dit Terens. «C'est un homme incroyable. J'aime tout chez lui», dit Jeanne à propos de son partenaire, qui est resté jeune de cœur. «En plus, il embrasse bien», ajoute-t-elle.

Lors de la cérémonie de mariage en Normandie, la petite-fille de Terens chantera «I Will Always Love You» et son arrière-petite-fille dispersera des pétales de fleurs. Ensuite, ils partiront probablement en lune de miel - sans avoir encore révélé la destination.