Les images sont insoutenables. Sweet Girl, une jeune baleine à bosse, a été «percutée de plein fouet» par un bateau de passage, condamnée à une agonie lente et douloureuse. Un drame qui a suscité une onde de choc en Polynésie française.

Le bébé baleine à bosse est «mort noyé après une agonie de plusieurs heures», indique Sea Sheperd France, une ONG de défense des océans (illustration). IMAGO/SuperStock

blue News Marc Schaller

Les habitants de Tahiti sont sous le choc. Sweet Girl, qui faisait le bonheur des habitants de cette île de la Polynésie française, a été percutée par un navire de passage au large de la ville de Faa'a.

Les images des blessures du cétacé, diffusées largement sur les réseaux sociaux, montrent l'ampleur du drame: sa mâchoire a presque entièrement été arrachée.

Attention - Images difficiles de l'agonie de "Sweet girl", cette jeune baleine à bosse percutée de plein fouet par une saloperie de chauffard des mers à Tahiti le 8 octobre dernier. La vidéo est à regarder avec le son pour entendre les vocalises de détresse. Sweet Girl est morte… pic.twitter.com/mTF9Rdtp0u — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) October 16, 2024

Le baleineau souffrait «de blessures très graves au côté gauche, et la mâchoire supérieure n'était plus présente, ce qui empêchait toute chance de survie à court terme», a expliqué Olivier Betermieux, vétérinaire et membre du réseau des gardiens des océans, dans un rapport.

Le bébé baleine à bosse est finalement «mort noyé après une agonie de plusieurs heures», indique Sea Sheperd France, une ONG de défense des océans.

«Une honte absolue»

Selon l'association, les bateaux naviguaient à une vitesse excessive: ils «sortaient du port à 30 nœuds» alors que «la limitation est à 5 nœuds». «C'est une honte absolue», s'indigne l'association, qui précise qu'elle «mettra tout en œuvre pour identifier et faire condamner les criminels qui ont fait ça.»

Après la mort de Sweet Girl, la Marine nationale et la Gendarmerie de Faa’a ont remorqué son corps au large pour éviter tout risque sanitaire et éloigner les prédateurs, notamment les requins, des côtes.

Selon les autorités locales, «cet accident illustre les dommages potentiellement infligés aux baleines du fait des activités humaines».