La ville de Bangkok paralysée par une chaleur extrême

La Thaïlande traverse une nouvelle période de chaleur extrême, à un tel niveau que les millions d'habitants de la capitale Bangkok sont priés par les autorités de rester chez eux mercredi.

Les autorités thaïlandaises ont émis un avertissement de chaleur extrême pour Bangkok exhortant les gens à rester à l'intérieur pour leur propre sécurité alors que les températures montent en flèche. AFP

ATS

«Attention, l'indice de chaleur pour aujourd'hui (mercredi) a atteint le niveau considéré comme extrêmement dangereux. Veuillez vous abstenir de passer du temps dehors», a alerté la municipalité de Bangkok (BMA) sur Facebook.

La température ressentie dépasse 52°C

Le niveau maximal de risque pour la santé est atteint à Bangkok lorsque la température ressentie, calculée selon un indice prenant en compte le vent ou l'humidité en plus de la température, dépasse 52°C.

L'institut météorologique national (TMD) prévoit une chaleur atteignant 39°C mercredi dans la capitale.

Des poussées du mercure proches des records

Avril est considéré comme le mois le plus chaud en Thaïlande, mais cette année, la canicule est exacerbée par le phénomène climatique El Niño, qui provoque des poussées du mercure proches des records.

Mardi, la province de Lampang (nord) a enregistré un pic de chaleur à 44,2°C, à quelques dixièmes du record établi l'an dernier à Tak (44.6), d'après TMD.

L'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. En Asie, l'impact des vagues de chaleur devient de plus en plus sévère, a souligné l'Organisation météorologique mondiale (OMM) mardi.

47 degrés aux Philippines

Les Philippines font également face mercredi à une chaleur extrême, au point que les autorités de Manille ont déconseillé à la population de s'aventurer à l'extérieur et que des milliers d'établissements scolaires ont suspendu leurs cours en présentiel.

«Il fait si chaud qu'on ne peut pas respirer», témoigne un sexagénraire, qui travaille dans une station balnéaire de la province de Cavite (nord), où la température ressentie a atteint mardi 47 degrés Celsius.

Environ la moitié des provinces philippines sont officiellement en état de sécheresse. Les Philippines se classent parmi les pays les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique.

Au Bangladesh aussi

Les températures ont également atteint plus de 42°C la semaine dernière au Bangladesh, où des milliers de fidèles musulmans ont prié pour la pluie mercredi dans les mosquées et les campagnes.

Selon les services météorologiques nationaux, les températures maximales moyennes dans la capitale Dacca cette semaine ont été de 4 à 5 degrés Celsius supérieures à la moyenne des 30 dernières années sur la même période.

Les autorités ont ordonné la semaine dernière à toutes les écoles d'annuler les cours jusqu'à la fin du mois.

blue News - AFP