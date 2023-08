Une collision frontale s'est produite lundi midi à Sutz-Lattrigen (BE) entre une moto et une camionnette. Le conducteur de la moto a été grièvement blessé et emmené à l'hôpital en hélicoptère. L'accident fait l'objet d'une enquête.

La police cantonale bernoise a été alarmée lundi peu avant midi, à la suite de l'accident, survenu sur la route principale. KEYSTONE

La police cantonale bernoise a été alarmée lundi peu avant midi, à la suite de l'accident, survenu sur la route principale. Un motard venant de Bienne et roulant en direction de Mörigen s'est retrouvé sur la voie opposée pour une raison encore indéterminée. L’homme y a percuté frontalement une camionnette avec remorque arrivant dans le sens opposé. Le motard a chuté et a été grièvement blessé.

L'infortuné a reçu les premiers secours sur place d'une équipe d'ambulanciers, avant d'être héliporté par la Rega à l’hôpital. La police a ouvert une enquête.

fazw, ats