Une conductrice se tue sur l'A1 entre Rolle et Aubonne

Une automobiliste, seule à bord de sa VW Beetle blanche et circulant entre Rolle et Aubonne, a perdu la maîtrise de son véhicule samedi peu avant 01h00. Ce dernier a quitté la chaussée et, après avoir fait plusieurs tonneaux, a terminé son embardée sur le toit, dans un champ. La conductrice n'a pas survécu.

Sur place, la police a découvert une voiture sur le toit, dans un champ, en bordure de l’autoroute, a-t- elle indiqué dans un communiqué samedi. La conductrice, une Suissesse de 41 ans domiciliée dans le district de Morges, est décédée sur place.

L’enquête devra déterminer la raison de cette embardée mortelle. La police lance un appel à témoins. La voie droite de l’autoroute, direction Lausanne, a été fermée durant plusieurs heures.

