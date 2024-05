Une députée PLR tire un doigt d'honneur à des manifestants pro-Palestine

Joëlle Fiss, une députée du Parti libéral-radical (PLR) au Parlement genevois, a été filmée faisant un doigt d'honneur à une foule de manifestants pro-Palestine ce jeudi. La vidéo, partagée par Sylvain Thévoz, député socialiste au Grand Conseil genevois, circule sur X.

La députée Joëlle Fiss du PLR fait un doigt d'honneur à des manifestant-e-s. Quelle honte, quel mépris de classe. Élue du peuple, vraiment ? pic.twitter.com/VxSy0B2EY5 — SYLVAIN THEVOZ (@scythez) May 30, 2024

blue News/ATS Marc Schaller

Ce jeudi, le Collectif urgence Palestine avait organisé un rassemblement devant le Grand Conseil, rapporte «Blick». Pendant la session parlementaire, une résolution cantonale demandant la reconnaissance de la Palestine par la Suisse et une motion socialiste pour un boycott académique d'Israël ont été rejetées par la majorité de droite.

«Shame on you!», «Assassins!», ont scandé les manifestants qui attendaient les députés. Le président du Grand Conseil avait appelé les élus à ne pas répondre aux éventuelles provocations des militants.

Contactée par le quotidien, Joëlle Fiss s'est expliquée par message: «Je regrette ce geste. Je suis un être humain et c’était une erreur. J’étais très énervée à l’idée que la manifestation incite à la haine et à la polarisation, alors qu’on devrait aider les Palestiniens courageux qui s’opposent au Hamas. Contrairement à cela, on se met à défendre des islamistes sans nuance. De telles manifestations n’apportent rien au camp de la paix.»