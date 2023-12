Une employée du McDo sauve une jeune fille kidnappée!

Une réaction rapide: à Milan, une employée de McDonald's a reconnu un signe d'aide furtif et a ainsi pu sauver une jeune fille d'un acte de violence.

La main serrée dans le poing, le pouce fermement enserré par les doigts: l'employée de McDonald's à Milan a reconnu ce cri de détresse silencieux et a pu sauver une jeune fille d'un enlèvement. Imago

«Elle m'a donné le signal et j'ai tout de suite tout compris. J'avais peur, mais je devais intervenir». Parce qu'elle connaissait le signe international signifiant «J'ai besoin d'aide», une employée de McDonald's a pu sauver une jeune fille d'un potentiel acte de violence à Milan, rapporte le journal italien «La Repubblica».

L'employée de la chaîne de restauration rapide se trouvait devant la filiale avec des collègues après la fin de son service lorsqu'un homme lui a demandé une cigarette. Elle aurait alors regardé les mains d'une jeune fille qui accompagnait l'homme.

Cette dernière lui a signalé qu'elle était en danger en faisant le signe de l'aide: le pouce dans la paume ouverte et les quatre doigts serrés dans le poing. La collaboratrice connaissait ce geste pour l'avoir vu lors de formations et de campagnes télévisées. Il signifie: «Je suis en danger et j'ai besoin d'aide».

Un signe à connaître absolument pour demander discrètement de l'aide: le pouce dans la paume ouverte et les quatre doigts serrés dans le poing. DR

Gagner du temps en attendant la police

La femme a alors appelé la police: «C'était instinctif, à ce moment-là, je ne pensais pas que je pouvais être en danger moi aussi». En fait, la situation est devenue encore plus délicate, car la femme et ses collègues, qui avaient entretemps été mis au courant, ont dû gagner du temps jusqu'à l'arrivée de la police.

Lorsque l'homme a entrepris de s'en aller avec la jeune fille, les employés du fast-food se sont même encore lancés à sa poursuite.

Une fois l'homme arrêté et la jeune fille libérée, les yeux des deux femmes se sont croisés. «Elle était bouleversée et effrayée», rapporte l'employée de McDonald's. Dans son regard, elle aurait vu de la gratitude et du soulagement.