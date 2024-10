Le géant de l'acier suisse à l'agonie: plus de 7500 emplois menacés

L'aciériste suisse Swiss Steel fait face à une situation économique critique. Selon un rapport de presse, l'entreprise est en quête de mesures de sauvetage pour éviter une faillite imminente.

Swiss Steel est au bord du gouffre. (photo d'archives) Bild: sda

Sven Ziegler

Le fabricant d'acier Swiss Steel traverse une grave crise financière. Martin Haefner, son actionnaire principal, a injecté 300 millions de francs au printemps pour soutenir l’entreprise. La situation a encore empiré depuis, comme le rapporte la «Sonntagszeitung».

La valeur boursière de l'entreprise fondée en 1919 a chuté de plus de 75 % en six mois, et les fonds de l'augmentation de capital se sont rapidement évaporés. Une grande partie des employés sont désormais en chômage partiel.

Les problèmes de Swiss Steel sont étroitement liés à la crise de l'industrie automobile européenne, notamment en Allemagne, où l'entreprise enregistre de fortes pertes. Les usines en Allemagne fonctionnent bien en dessous de leur capacité et la demande en acier continue de baisser.

Des risques de pertes de crédit dès l'année prochaine

Malgré cette crise, Swiss Steel n’a pas encore mis en place de mesures d’austérité drastiques. La direction est de plus en plus critiquée pour son retard à lancer une restructuration profonde, selon le quotidien.

Plus inquiétant encore, l'entreprise pourrait ne plus être en mesure de respecter ses engagements bancaires dès l'année prochaine, ce qui entraînerait des pertes de crédit.

Le fardeau de la dette et les pertes anticipées pourraient forcer Swiss Steel à solliciter une nouvelle injection de capital, potentiellement encore de la part de Haefner. Si les pertes se matérialisent comme prévu, l’entreprise pourrait bientôt être en grave danger financier, mettant en péril plus de 7500 emplois à travers le monde.