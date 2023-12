Une femme de 74 ans se tue en voiture en sortant d'un parking

Une femme suisse de 74 ans s'est tuée en voiture mardi après-midi à Yverdon-les-Bains (VD) à la sortie d'un parking d'un centre commercial. Son véhicule a quitté la rampe à une «vitesse élevée et le moteur vrombissant» avant de franchir une rue et de finir sa course contre le pilier d'un immeuble situé en face.

La conductrice est décédée sur les lieux de l'accident, a indiqué mercredi la police vaudoise dans un communiqué. Sur place, la police a dû sécuriser les lieux et la circulation a été interrompue dans les deux sens. Une déviation a été mise en place le temps des secours et du constat, jusqu'à 22h30 environ.

Le Ministère public a été informé et le procureur de service a ouvert une enquête. Il a confié les investigations aux enquêteurs de l'unité de circulation de la gendarmerie, précise le communiqué.

sj, ats