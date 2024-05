Une femme se tue en chutant d'une tyrolienne

Un accident mortel s'est produit ce week-end dans le nord de l'Italie : une femme de 41 ans s'est tuée en tombant d'une tyrolienne en Italie.

Une femme s'est tuée en tombant d'une tyrolienne en Italie (photo d'illustration). IMAGO

tsch/trad Clara Francey

Dimanche, une femme de 41 ans a perdu la vie dans un tragique accident dans la localité de Bema, près du lac de Côme, dans le nord de l'Italie. Comme le rapporte notamment le «Corriere della Sera», selon les premières constatations, la victime s'est détachée de son harnais lors d'une descente en tyrolienne.

L'accident s'est produit sur le téléphérique Fly Emotion dans les Alpes orobiques. Selon les médias, la victime, une Marocaine de 41 ans qui vivait depuis longtemps en Italie, aurait fait une chute d'environ 50 mètres et heurté le sol à grande vitesse. Malgré l'intervention rapide des secouristes, la victime est décédée sur les lieux de l'accident.

Le corps sera autopsié

On ne sait pas encore exactement comment la tragédie a pu se produire, comment la femme a pu s'extraire de son harnais de sécurité. C'est ce que l'enquête devra déterminer. Il est possible qu'il s'agisse d'un défaut de matériel ou que le harnais ait été mal fixé.

Il n'est pas non plus exclu que la femme ait détaché elle-même son harnais avant l'arrivée, par exemple parce qu'elle se sentait mal pendant le trajet. Une autopsie du corps a été ordonnée par le parquet de la commune de Sondrio.

Un «choc»

La particularité de cette tyrolienne, longue de 1'500 mètres, est qu'elle peut être empruntée dans les deux sens : de Bema à Albaredo (une minute de trajet) et d'Albaredo à Bema (une minute et demie). Un système de freinage automatique permet aux clients de s'arrêter.

«Le téléphérique a été inauguré en 2011. Plus de 200'000 personnes ont «volé» entre la ville de Bema et la ville d'Albaredo. Nous n'avons jamais eu le moindre accident», a déclaré Matteo Sanguineti, le PDG de Fly Emotion au «Corriere». Il s'est dit «choqué et incrédule» face à cette tragédie.