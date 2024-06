Dave, Sarkozy, Delon : les célébrités lui rendent un dernier hommage

L'âme en peine, proches et admirateurs de la chanteuse française Françoise Hardy se sont réunis jeudi au cimetière du Père-Lachaise à Paris pour la cérémonie d'adieux à l'une des dernières icône des sixties, décédée à 80 ans.

Thomas Dutronc est le fils de Françoise Hardy et du chanteur et auteur-compositeur Jacques Dutronc. IMAGO/ABACAPRESS

Thomas Dutronc, le fils de Françoise Hardy et du chanteur et auteur-compositeur Jacques Dutronc, est arrivé peu avant 15h00 locales sous la coupole du Crématorium, où avaient rendez-vous la famille et les amis de l'artiste.

Etait présente sa famille artistique, les chanteurs Etienne Daho, Julien Clerc, Laurent Voulzy, Sheila, Dave, Marc Lavoine, Salvatore Adamo, mais également le réalisateur François Ozon, le producteur Dominique Besneard ou encore la comédienne Anouchka Delon.

Patrick Loiseau et Dave étaient présents aux obsèques. IMAGO/ABACAPRESS

L'ex-président Nicolas Sarkozy et sa femme Carla Bruni ont assisté à la cérémonie au Père Lachaise, tout comme la ministre de la Culture Rachida Dati et l'épouse du chef de l'Etat français, Brigitte Macron, qui a été huée, a constaté un journaliste de l'AFP.

Nicolas Sarkozy et sa femme Carla Bruni ont assisté à la cérémonie au Père Lachaise. IMAGO/ABACAPRESS

«Elle a marqué notre vie»

L'artiste au physique androgyne et à la mélancolie assumée, avait conquis le public anglo-saxon dans les années 1960, tapant dans l'oeil de Mick Jagger et Bob Dylan. Elle était aussi la seule Française dans le classement des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps publié par le magazine américain Rolling Stone en 2023.

Des centaines de badauds sont venus rendre hommage à celle dont les tubes «Tous les garçons et les filles» – qu'elle avait écrit et composé, vendu à plus de deux millions d'exemplaires – ou «Comment te dire adieu», son standard de 1968, ont bercé leur adolescence.

«Elle a marqué notre vie, des années 1960 à aujourd'hui», a déclaré à l'AFP Jean-Charles, un retraité parisien de 70 ans, béret basque sur la tête. «Avec ses textes, on pouvait prendre le temps de se poser et de vivre».

«Elle représente toute ma jeunesse, c'était une personnalité discrète, loin du buzz, une très belle femme par rapport aux bimbos d'aujourd'hui», dit Houria, une Parisienne de 71 ans.

Au revoir, madame Françoise Hardy 🙏 pic.twitter.com/QDzVaQ3IMY — Paris Match (@ParisMatch) June 20, 2024

Annie n'était pas née en 1962 lorsqu'est sorti «Tous les garçons et les filles», mais elle est là pour rendre hommage à celle qui lui rappelle sa mère – celle-ci a toujours écouté ses chansons.

Inhumation en Corse

«Je suis venue aussi pour toute la famille Dutronc», Thomas et Jacques, l'époux de Françoise Hardy dont elle était séparée depuis plus de trente ans mais pas divorcée, ajoute cette fonctionnaire, qui travaille de nuit et s'est rendue au cimetière du Père Lachaise avant de prendre son poste.

La chanteuse de «Tant de belles choses» avait émis le souhait d'être «incinérée dans l'intimité et sans cérémonie religieuse», selon l'hebdomadaire Paris Match, et inhumée en Corse, plus précisément à Monticello, où vit Jacques Dutronc.

La disparition de Françoise Hardy, qui avait lutté contre un cancer apparu dès 2004, survient presque un an après celle de l'Anglaise préférée des Français, Jane Birkin, autre figure emblématique des sixties décédée en juillet 2023.

