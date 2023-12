La première «église urbaine» de Suisse romande vient d'ouvrir ses portes à Lausanne. Baptisée Espace Maurice Zundel et située dans un lieu de passage, au coeur du quartier sous-gare, elle se veut comme une oasis dans la frénésie du quotidien.

Alors que les paroisses traditionnelles se vident, cette église urbaine se destine à un nouveau type de population, aux pendulaires et passants, aux personnes à la fois «en quête de sens et de spiritualité», résume le responsable des lieux, le prêtre jésuite Luc Ruedin. «C'est un lieu ouvert au tout-venant où il est possible de se poser en silence, de se déposer, de se reposer... et d'échanger», ajoute-t-il, contacté par Keystone-ATS.

Cette église «dans la cité» (ou «City Church") s'inspire de modèles déjà existants dans de grandes villes alémaniques et ailleurs en Europe. Particularité de la version lausannoise: elle s'articule autour «d'une identité forte», de la «figure majeure» du prêtre et mystique Maurice Zundel (1897-1975). La pensée et l'oeuvre du Lausannois d'adoption, né à Neuchâtel, font partie «des trésors spirituels chrétiens». Des trésors «encore enfouis» que la nouvelle église espère proposer au plus grand nombre, poursuit Luc Ruedin.

Autres traditions

Au boulevard de Grancy, les lieux ont été imaginés pour correspondre à l'enseignement de Maurice Zundel. Le rez-de-chaussée, vaste et lumineux, est consacré «à l'accueil, à l'ouverture, au dialogue», tandis que le sous-sol, où se trouvent une chapelle et une salle de méditation, est dédié «au silence et à l'intériorité», explique l'abbé Marc Donzé, président de la Fondation Maurice Zundel.

C'est la paroisse du Sacré-Coeur à Ouchy, où Maurice Zundel a officié durant les 30 dernières années de sa vie, qui a eu l'idée d'une telle église. Elle a aussi financé les travaux et mis gratuitement les locaux à la disposition de l'Eglise catholique vaudoise et de la Fondation Maurice Zundel.

L'esprit de Maurice Zundel n'est toutefois pas le seul à infuser les lieux. D'autres figures chrétiennes, mais pas seulement, sont mises à l'honneur, poursuit Luc Ruedin. Car si cette église se veut «enracinée» dans la tradition chrétienne, elle est aussi «ouverte» à d'autres courants spirituels.

Programme évolutif

Depuis son ouverture fin novembre, l'espace propose, tous les matins de la semaine, des instants de méditation, de prière et de célébration. Le programme sera enrichi ces prochains mois, notamment lorsque les travaux de finition de la chapelle seront terminés. Celle-ci accueillera entre deux à trois messes par semaine.

Il est aussi prévu d'organiser des conférences, des ateliers, des groupes de lecture et différents types de rendez-vous, comme par exemple «des samedis méditatifs». L'offre sera «évolutive» au fil des mois, souligne Luc Ruedin, précisant que l'inauguration officielle est programmée les 20 et 21 avril.

Quatre personnes ont été engagées (2,6 postes) pour faire tourner l'église, auxquelles s'ajoutent 25 bénévoles en charge de l'espace d'accueil.

«Vers les périphéries»

Pour Marc Donzé, «le grand défi» consistera à ce que les passants s'arrêtent dans l'église et y prennent leurs habitudes. Toutes proportions gardées, il dit espérer le même succès que l'Eglise Saint-Louis d'Antin à Paris, autre église urbaine qui, de par sa proximité avec la gare St-Lazare et les grands magasins parisiens, attire «un monde fou».

Selon lui, tant l'oeuvre de Maurice Zundel que la création d'un tel lieu correspondent à un besoin, en particulier chez les personnes qui cherchent «d'autres chemins» dans leur vie spirituelle. En ce sens, l'église urbaine lausannoise répond à la demande du pape François, lorsque celui-ci appelle l'Eglise à sortir d'elle-même pour aller témoigner «vers les périphéries», relève M. Donzé.

gsi, ats