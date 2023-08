Une influenceuse de 14 ans a été déclarée morte, mais elle dit être vivante!

Mercredi dernier, Instagram a annoncé le décès de l'influenceuse Lil Tay, âgée de 14 ans. Un jour plus tard, elle prend elle-même la parole, pour dire qu'elle est vivante! Son compte avait été piraté.

Pas le temps ? blue News résume pour toi L'influenceuse Lil Tay, âgée de 14 ans, est déclarée morte sur Instagram. Mais des doutes subsistent quant à cette annonce.

Lil Tay prend maintenant elle-même la parole et affirme qu'elle est vivante.

L'annonce de son décès avait entre-temps été retirée d'Instagram. Montre plus

Confusion autour de l'annonce du décès de l'influenceuse Lil Tay. Mercredi, un message sur Instagram annonçait : «C'est avec le cœur lourd que nous partageons la bouleversante nouvelle du décès soudain et tragique de notre chère Claire».

Elle prend maintenant elle-même la parole. Elle dit dans une déclaration obtenue par le portail américain «TMZ» : «Je tiens à préciser que mon frère et moi sommes en sécurité et en vie, mais je suis totalement inconsolable et j'ai du mal à trouver les mots justes».

Ces 24 heures ont été traumatisantes. Toute la journée, elle affirme avoir été bombardée d'interminables appels déchirants et larmoyants d'êtres chers.

Son compte aurait été piraté

Lil Tay tente à présent de mettre de l'ordre dans ce chaos et souligne : «Mon compte Instagram a été piraté et utilisé par une tierce personne pour diffuser des informations erronées et des rumeurs bouleversantes à mon sujet, au point que même mon nom était faux. Mon nom officiel est Tay Tian, pas Claire Hope».

Elle a remercié Meta pour son aide. Entre-temps, elle a repris le contrôle total de son compte Instagram.

Elle attend 24 heures avant de se manifester

Mais il reste un goût d'inachevé. Lorsque l'annonce de son décès a fait le tour du monde, ses fans doutaient déjà de la crédibilité de la nouvelle. Ni le management de Lil Tay ni son père n'ont voulu s'exprimer à ce sujet. On ne sait pas non plus pourquoi la jeune influenceuse a attendu 24 heures avant de s'exprimer elle-même.

Dès mercredi, «TMZ» a contacté la police et des membres de la famille qui n'étaient pas au courant du décès de Lil Tay.

Dernière publication en 2018...

Sur Instagram, l'influenceuse est suivie par environ 3,2 millions de personnes.

Elle s'est fait connaître par des clips controversés dans lesquels elle célèbre un mode de vie hip-hop dispendieux.

La dernière fois qu'elle a posté quelque chose, c'était en 2018. En 2021, des accusations ont été portées contre ses parents, Christopher Hope et Angela Tian - ils auraient profité de leur fille et de son succès sur les réseaux sociaux, écrit le site américain «Sun».