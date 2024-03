Une machine fribourgeoise pour préparer la fondue à grande échelle

L’Interprofession du Vacherin fribourgeois (IPVF) et l'entreprise JNJ automation, à Romont, allient leur savoir-faire et leur créativité pour développer le Fondue Maestro. Cette machine de dernière génération permet de préparer de grandes quantités de fondue, tout en assurant sa qualité.

Après avoir effectué les premiers tests il y a une année environ, le Vacherin fribourgeois AOP et JNJ annoncent que leur outil sera mis en location d’ici à quelques mois (archives). Interprofession du Vacherin fribourgeois

L'engin a été présenté ces derniers jours «en exclusivité» sur le stand des Fromages de Suisse dans le cadre du Salon international de l’agriculture à Paris. Il constitue un «véritable outil de soutien pour les brasseurs de fondue lors de grands rassemblements», expliquent les partenaires.

La machine permet également de préparer des «hot fondue», sortes de sandwich à la fondue. Sur le plan technique, elle effectue un mouvement de brassage optimal, comme s’il était accompli à la main, et assure ainsi de garder une grande quantité de fondue onctueuse.

200 portions à la fois

La fondue, qu’elle soit pur Vacherin fribourgeois AOP ou moitié-moitié, «est un produit qui rassemble». «C’est dans cette optique que le Fondue Maestro a été créé». L’IPVF et JNJ, et ses 80 employés, travaillent depuis quelques années à son développement.

Après avoir effectué les premiers tests il y a une année environ, le Vacherin fribourgeois AOP et JNJ annoncent que leur outil sera mis en location d’ici à quelques mois. Grâce au Fondue Maestro, il sera possible de préparer plus de 200 portions de fondue à la fois.

Créée en 1995, l’IPVF réunit les producteurs, les fabricants et les affineurs de Vacherin fribourgeois AOP. Actuellement, plus de 3000 tonnes sont transformées par an, dont 10% sont écoulés à l’étranger, rappelle le communiqué.

Pour sa part, JNJ est active dans la conception, la fabrication et la maintenance dans le domaine de l’équipement et la robotisation de caves pour l’affinage des fromages ainsi que l’emballage de produits. La société a été créée en 2008.

lp, ats