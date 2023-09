Près de 300 personnes ont manifesté samedi pour la requalification du tronçon d’autoroute A1a Ecublens-Maladière en boulevard urbain. A pied ou à vélo, les manifestants, en partant d'Ecublens et Chavannes-près-Renens, se sont ensuite rassemblés à Renens.

A pied ou à vélo, les manifestants partis d'Ecublens et Chavannes-près-Renens se sont rassemblés à Renens (image d'illustration). ATS

A l'automne 2022, la pétition pour la requalification du tronçon de 4,5 km d'autoroute A1a Ecublens-Maladière en boulevard urbain a été remise au Grand Conseil vaudois par les deux organisations «abac 1022 Bien Vivre à Chavannes» et «Action Climat Ecublens». Elle était munie de plus de 2300 signatures.

La marche-parade de samedi était organisée par les deux associations en soutien à cette pétition. A vélo et à pied, le trajet a relié les lieux présumés des deux jonctions autoroutières prévues par l'Office fédéral des routes (OFROU) à Ecublens et Chavannes-près-Renens, dans le cadre du projet «Suppression du goulet d'étranglement de Crissier».

Cyclistes et piétons se sont ensuite rejoints sur la place de la Gare CFF de Renens. La professeure Julia Steinberger, auteure principale du dernier rapport du GIEC, l'architecte Laurent Guidetti et Yvonne Winteler, co-présidente de l'Alliance climatique suisse, y ont parlé de l'urgence climatique, de la voiture en ville et du calendrier à venir des manifestations en faveur du climat.

Des cartes postales de soutien au boulevard urbain ont été adressées par les manifestants et manifestantes aux membres des municipalités d'Ecublens et de Chavannes, ainsi que du Conseil d'Etat vaudois.

La parade était soutenue par actif-trafiC, ADIRHE, ATE Vaud – Association transports & environnement, Comité Climat Romandie, Grands-parents pour le climat Vaud, HabitatDurable Suisse romande, Pro Natura Vaud, PRO VELO Région Lausanne, et Unipoly Lausanne.

