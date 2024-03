Une milliardaire fonce en Tesla dans son étang et se noie

Parce qu'elle a confondu la marche avant et la marche arrière, une milliardaire américaine a atterri dans un étang et s'y est noyée. Les vitres de sa Tesla n'ont pas pu être brisées.

Milliardaire noyée en Tesla Angela Chao s'est noyée en février dernier au volant de sa Tesla. Photo: Facebook La victime de l'accident est la soeur de l'épouse du sénateur américain Mitch McConnell. Photo: Keystone Vue aérienne du plan d'eau où s'est produit l'accident. Photo: Google Maps Milliardaire noyée en Tesla Angela Chao s'est noyée en février dernier au volant de sa Tesla. Photo: Facebook La victime de l'accident est la soeur de l'épouse du sénateur américain Mitch McConnell. Photo: Keystone Vue aérienne du plan d'eau où s'est produit l'accident. Photo: Google Maps

La riche entrepreneuse Angela Chao, qui était par ailleurs la belle-sœur du chef de groupe républicain Mitch McConnell, s'est noyée en février dans un étang de sa propriété au Texas.

À quelques miles à l'ouest d'Austin, Chao possédait un grand ranch avec des écuries, une piscine, un putting green ainsi qu'un terrain de basket et une maison d'hôtes. La propriété est entourée de deux étangs.

Début février, Chao a séjourné dans la maison d'hôtes. Elle avait invité des amis pour célébrer le Nouvel An chinois. Vers minuit, la milliardaire serait montée dans sa Tesla Model X et aurait voulu repartir en direction de sa propre maison.

Erreur fatale

C'est alors qu'Angela Chao a commis une erreur. Elle a enclenché par mégarde la marche arrière et a dévalé un talus avec sa voiture bleue, comme l'écrivent plusieurs médias américains. Alors que la voiture s'enfonçait dans l'étang, Chao a lancé un appel de détresse à un ami qui, peu après, a sauté dans l'étang pour tenter de la sortir de là.

Dans un rapport publié par le «Wall Street Journal», il est dit que les pompiers seraient arrivés 24 minutes après avoir reçu l'appel. Le véhicule aurait été complètement immergé à ce moment-là. Un éclairage a dû être installé sur place.

Le câble du camion qui aurait dû sortir la Tesla de l'étang n'aurait pas été assez long. Les vitres n'auraient pas non plus pu être brisées. Les vitres de la Tesla sont presque impossibles à briser sous l'eau.

«C'était une femme brillante»

Lorsque le véhicule a été sorti de l'eau, des centaines de litres se sont écoulés de la voiture. Pendant 43 minutes encore, les secouristes auraient tenté de sauver la vie de Chao.

Dans une déclaration du père de la malheureuse, on peut lire : «C'est le cœur lourd et avec une profonde tristesse que j'annonce le décès de ma plus jeune fille bien-aimée, Angela Chao. C'était une femme brillante, un leader charismatique et visionnaire, et elle était très aimée par toutes ses sœurs, toute notre famille et nos amis».