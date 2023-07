Une motarde est décédée mardi sur la route reliant Le Sépey à Aigle. La victime, âgée de 52 ans, a perdu la vie dans un accident impliquant une autre moto et un bus.

Une motocycliste a perdu la vie mardi sur la route reliant Le Sépey à Aigle (photo d'illustration). ATS

A environ un kilomètre du lieu-dit les Afforêts, le premier motard a entrepris le dépassement du véhicule. La pilote de la deuxième moto a ensuite entamé la même manoeuvre, mais elle a perdu la maîtrise de son engin et chuté au sol, rapporte mercredi la police cantonale vaudoise. La conductrice est décédée sur les lieux de l'accident.

La route entre Le Sépey et Aigle a été fermée le temps des secours et du constat. Le Ministère public a été informé et la procureure de service a ouvert une enquête pénale.

gsi, ats