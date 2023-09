Une nouvelle centrale alimentaire ouvre à Yverdon-les-Bains pour aider les personnes en situation de précarité. Sa mission est de récolter les dons de nourriture et de produits d'hygiène, les stocker puis les redistribuer aux associations qui s'occupent des personnes dans le besoin.

En 2022, la Centrale alimentaire de la région lausannoise a redistribué 756 tonnes de denrées et biens de première nécessité (archives). ATS

Cette centrale alimentaire du Nord-vaudois (CA-NOV) permettra de développer l'aide dans la région, vu les besoins croissants en la matière. La ville d'Yverdon-les-Bains a mis gratuitement à disposition, jusqu'à la fin de l'année, un local de stockage à la rue des Pêcheurs, annonce mercredi la centrale dans un communiqué.

Cette CA-NOV a été créée par plusieurs associations caritatives locales, comme Caritas Vaud, les Cartons et Jardins du Coeur, Soupes d'Ici et d'Ailleurs ainsi que Tisserands du Monde. Une centrale alimentaire existe déjà dans la région lausannoise. En 2022, elle a distribué 756 tonnes de denrées et biens de première nécessité aux associations venant en aide aux personnes dans le besoin.

ll, ats