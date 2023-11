La nouvelle compagnie aérienne Beond bannit la classe économique et n'offre que des sièges de luxe pour les vols à destination des Maldives. À Zurich, l'offre est valable à partir de mi-novembre.

La nouvelle compagnie aérienne des Maldives, Beond, veut faire du voyage dans l'État insulaire une activité de loisir extravagante. zVg

Le premier avion décollera le 17 novembre de Zurich à destination des Maldives. L'Airbus A319 devrait normalement pouvoir accueillir plus de 120 passagers, mais la nouvelle compagnie Beond n'en fera voyager que 44. En effet, la compagnie souhaite proposer une offre extravagante et ne propose que des sièges en classe affaires.

Beond ne se positionne pas comme une compagnie aérienne ordinaire mais comme une «marque de style de vie avec des avions de luxe» et espère attirer une clientèle aisée. En effet, les personnes qui peuvent s'offrir des vacances aux Maldives seraient de toute façon prêtes à payer plus cher pour un vol avec la «première compagnie aérienne de loisirs haut de gamme au monde».

Des objectifs de haut vol

Quels sont ces luxes coûteux ? Tout d'abord de l'espace, car selon la compagnie aérienne, tous les sièges peuvent être allongés pour former un lit plat. Cela signifie que l'Airbus équipé des sièges transformés ne peut pas se rendre directement à Malé, mais doit s'arrêter à Dubaï pour un ravitaillement «rapide».

La nourriture et les boissons sont servies dans des gobelets en verre et des assiettes en porcelaine, car il ne doit pas y avoir de vaisselle en plastique à bord. Lors de la présentation de la ligne de luxe, le PDG Tero Taskila a insisté sur le fait que Beond n'offrait pas simplement une classe affaires, mais plutôt «une expérience loisirs».

Outre le plus grand aéroport de Suisse, Beond desservira dans un premier temps les aéroports de Munich et de Riyad en Arabie saoudite. D'autres aéroports suivront dans les cinq prochaines années : celui de Bâle-Mulhouse-Fribourg est également sur la liste, selon la «Handelszeitung». Au total, 32 avions transporteront des passagers vers les Maldives à partir de 52 aéroports.

Bien que tous les voyageurs voyagent en classe affaires, il existe des différences dans les prix des billets de Beond. Les trois classes de réservation s'appellent Delight, Bliss et Opulence et se distinguent par les services qu'elles incluent, tels que le transfert aéroportuaire en limousine et le nombre de bagages.

Les réservations n'ont pas encore décollé

Une vérification par sondage effectuée par la «Handelszeitung» a montré qu'un vol aller-retour pour la période de voyage de fin novembre devrait coûter entre 1600 et 2100 francs suisses. Et effectivement, en vérifiant (date de vérification : 05.11.2023) avec l'outil de réservation sur le site officiel de Beond, un vol aller-retour entre Zurich et Malé coûte entre 1430 et 2100 francs suisses.

Toutefois, au moment de la rédaction de cet article, une promotion est en cours : si vous réservez avant le 15 novembre, pour un voyage entre le 15 novembre et le 15 décembre, les vols au départ de Zurich coûtent à partir de 1 430 francs suisses. A titre de comparaison, un vol direct avec Edelweiss coûte 980 francs, tandis qu'avec une escale à Istanbul, Turkish Airlines ne demande que 620 francs. En classe économique, bien sûr.

Les voyagistes locaux ne sont pas très enthousiastes quant au lancement de la compagnie aérienne de luxe. DER Touristik Suisse indique qu'ils discutent d'une éventuelle coopération. Pour l'instant, les clients des Maldives réservent auprès des compagnies aériennes existantes, a déclaré un porte-parole à la «Handelszeitung».

La filiale de Migros, Hotelplan, n'a pas encore remarqué de «grandes vagues de réservations». TUI Suisse et le groupe Globetrotter, quant à eux, n'ont pas encore reçu de réservations.