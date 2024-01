Une panne électrique causée par un train en gare de Fribourg perturbe le trafic ferroviaire vendredi depuis 16h30. Des bus de remplacement ont été mis en place sur les lignes entre Berne et Fribourg, Romont et Guin et entre Fribourg et Givisiez.

De nombreux trains circulent via Bienne pour éviter la gare de Fribourg. (photo d'illustration) sda

Le train qui a causé la panne électrique a pu repartir, a précisé Patrick Walser, porte-parole des CFF. Les perturbations devraient durer au moins jusqu'à 20h00. D'importants retards et des suppressions sont à prévoir. De nombreux trains circulent via Bienne pour éviter la gare de Fribourg.

tb, ats