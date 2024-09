Margherita, une fillette de 9 ans, a envoyé une lettre à l'entreprise italienne, dans laquelle elle proposait de créer un nouveau type de pâtes, fermées d'un côté pour mieux retenir la sauce. Quelques mois plus tard, surprise: elle reçoit un colis contenant les «bouchons» qu'elle a conçus.

Les pâtes "dessinées" par Margherita. Dal web

Sara Matasci

«Je m'appelle Margherita, j'ai neuf ans et demi et je mange toujours tes pâtes»: c'est ainsi que commence la lettre rédigée par une petite fille de Gênes et envoyée à Barilla, dans laquelle elle invite l'entreprise italienne à créer des pâtes inédites.

«Aujourd'hui même, j'ai pensé à créer un nouveau type de pâtes: les bouchons! Il s'agirait d'une forme de capuchon de stylo où la sauce resterait à l'intérieur. Si tu aimes ça, tu peux l'inventer», suggère-t-elle dans la missive.

La lettre de la jeune fille Dal web

Aussitôt dit, aussitôt fait: comme le rapporte "SkyTG24" sur son site web , l'idée n'est pas restée uniquement dans la tête de la petite fille, mais est parvenue jusqu'au PDG de Barilla.

Au bout de deux mois environ, Gianluca Di Tondo a répondu personnellement à la petite fille, l'informant qu'il avait transmis l'idée au département chargé de développer de nouveaux formats de pâtes.

Une boîte avec «ses» pâtes!

Quelques semaines plus tard, c'est la surprise: Margherita reçoit une boîte de Barilla dans laquelle se trouve le tout premier prototype de ses pâtes en forme de chapeau.

«Comme je vous l'avais promis, nous avons travaillé sur votre belle idée de bouchons et nous avons réussi à produire une première version dans notre usine pilote en utilisant la technologie 3D. Il nous faudra peut-être un certain temps avant de pouvoir les produire à grande échelle, mais en attendant, nous voulions que vous les ayez», a écrit M. Di Tondo dans une seconde lettre jointe au cadeau.