Une Renault Clio grise et un jeune homme de 20 ans recherchés

L'énigme autour de la disparition de Lina demeure, mais ces derniers jours, une nouvelle piste est explorée. Les gendarmes sont actuellement à la recherche de témoignages au sujet d’un jeune homme d'une vingtaine d'années, présent dans une aire de jeu courant septembre 2023.

Lina a été vue pour la dernière fois le 23 septembre en quittant son domicile à Saint-Blaise-la-Roche, Bas-Rhin, pour se diriger vers la gare locale, un parcours qu'elle connaissait bien. Photo de profil Facebook/ capture d'écran

En résumé Lina a été vue pour la dernière fois le 23 septembre en quittant son domicile à Saint-Blaise-la-Roche, Bas-Rhin, pour se diriger vers la gare locale, un parcours qu'elle connaissait bien.

Quatre mois se sont écoulés depuis, et les enquêteurs intensifient leurs efforts pour découvrir ce qui lui est arrivé. Montre plus

Des informations fournies à franceinfo et BFMTV révèlent que les enquêteurs ont contacté par mail les parents des élèves du collège Frison Roche de La Broque, fréquenté par Lina jusqu'en juin 2023.

Ils cherchent à savoir si des jeunes filles ont rencontré ou discuté avec un homme, signalé dans une aire de jeux en septembre, autour de la période de la disparition de Lina.

Une Renault Clio grise

Les gendarmes s'intéressent également à un véhicule spécifique : une Renault Clio grise, remarquée sur le chemin habituel de Lina avant sa disparition. Une opération d'envergure avait déjà ciblé des véhicules similaires dans la région.

Pseudonymes de comptes Snapchat

Dans un effort pour protéger l'intégrité de l'enquête, les gendarmes ont également demandé aux parents les pseudonymes des comptes Snapchat de leurs filles sans fournir de raisons supplémentaires.

La mère de Lina, profondément affectée par cette épreuve, a demandé à être entendue par les juges d'instruction de Strasbourg le 1er février, espérant obtenir des réponses sur l'avancement de l'enquête.

Malgré plusieurs battues organisées et des recherches dans les points d'eau locaux, Lina reste introuvable.

L'affaire a été classée comme une «information judiciaire contre X» pour «enlèvement et séquestration non suivie d'une libération volontaire de plus de sept jours», et est menée par deux juges d'instruction à Strasbourg.

L'énigme autour de la disparition de Lina demeure, laissant sa famille et la communauté en attente de réponses.