Une richissime famille dans le viseur de la justice

Quatre membres de la famille Hinduja, une famille de milliardaires à la tête d'un conglomérat industriel indien, doivent comparaître dès lundi devant le Tribunal correctionnel de Genève. Ils sont accusés de traite d'êtres humains et d'usure par métier. Des charges contestées par les prévenus.

Trois plaignants accusent Prakash Hinduja, sa femme, son fils et sa belle-fille de les avoir exploités comme employés de maison. Selon l'acte d'accusation, ces personnes recrutées en Inde provenaient de milieux très pauvres et étaient peu instruites.

La famille les aurait fait venir en Suisse pour travailler dans la propriété de Cologny (GE) «dans le but d'exploiter leur force de travail». Le Ministère public affirme qu'ils devaient travailler pour un salaire de misère tous les jours, des aurores jusqu'à tard le soir ou dans la nuit, sans jour de congé, sans compensation des heures supplémentaires, avec des vacances imposées et non payées.

La défense, qui a déposé de nombreux recours contre les décisions du Ministère public et du Tribunal correctionnel, conteste les charges et plaidera l'acquittement. De nombreuses questions préjudicielles seront présentées.

La famille Hinduja est considérée comme la plus riche du Royaume-Uni. Prakash Hinduja, qui a la nationalité suisse, comme le reste de sa famille, est le président du groupe Hinduja en Europe. Ce conglomérat est actif dans la banque, la finance, les transports, l'énergie, les médias et la santé, notamment.

tb, ats