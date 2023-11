Une sortie en camping vire au drame pour quatre adolescents

Au Pays de Galles, quatre adolescents ont tragiquement disparu lors d'une sortie en camping. Après deux jours de recherche, la police a retrouvé leur voiture dans une rivière. Ils n'ont pas survécu à ce terrible accident.

Le policier Owain Llewelyn s’est présenté devant les médias pour annoncer la terrible nouvelle. KEYSTONE

Le week-end dernier, quatre adolescents ont décidé de faire un voyage en camping au Pays de Galles. Mais depuis dimanche, ils n’ont plus donné signe de vie. Alertée par les familles des disparus, la police a lancé une opération de recherche à grande échelle qui s’est achevée par une triste découverte mardi.

La voiture dans laquelle se trouvaient les jeunes âgés entre 17 et 18 ans a été retrouvée hors de la route. Quatre corps ont été retirés du véhicule, a déclaré un porte-parole de la police aux journalistes dans la soirée de mardi. La voiture serait sortie d'une route étroite et escarpée et se serait retournée sur le toit dans une rivière.

Selon plusieurs témoignages, les quatre jeunes hommes étaient en route vers le parc national gallois de Snowdonia et étaient des campeurs relativement inexpérimentés. «Il a fait extrêmement humide ces derniers jours et les rivières avaient beaucoup d'eau», raconte une habitante de la région au «Guardian». «C'était le mauvais temps pour voyager, surtout si tu ne connais pas les routes».