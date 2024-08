Le 9 août 2023, un violent incendie ravageait un gîte alsacien accueillant des adultes handicapés. Le bâtiment, une ancienne grange rénovée, n'était pas déclaré, ni conforme aux normes. Dix personnes en situation de handicap et leur accompagnant avaient péri (archives). ATS

Un an après l'incendie qui a coûté la vie à dix personnes en situation de handicap et à un de leurs accompagnateurs, une stèle a été inaugurée vendredi près du lieu du drame à Wintzenheim, en Alsace. Ce bilan était le plus lourd enregistré en France dans un incendie depuis celui d'un bar à Rouen en 2016.

«Cette stèle est le témoin silencieux des épreuves traversées par 11 femmes et hommes», a déclaré le maire de la commune alsacienne, Serge Nicole. «La législation doit être renforcée pour que chaque gîte soit un lieu de sécurité pour tous».

Entouré de son conseil municipal, de gendarmes et pompiers et de proches des disparus, M. Nicole a dévoilé la stèle en grès rose des Vosges au lieu-dit La Forge, où un gîte de vacances a été détruit par les flammes il y a un an.

«A la mémoire des victimes de l'incendie survenu à La Forge le 9 août 2023», peut-on lire sur la pierre d'une émouvante simplicité. Les familles encore endeuillées et très émues se sont recueillies à proximité du gîte, où les traces de l'incendie sont encore visibles.

L'incendie avait engendré une polémique nationale sur la sécurité des séjours adaptés aux personnes handicapées. Il était apparu en effet que le gîte, une ancienne grange récemment rénovée, n'était ni déclaré ni conforme aux normes.

La gérante du gîte a été mise en examen pour homicide involontaire. Il lui est reproché d'avoir exploité un établissement recevant du public sans autorisation et de ne pas avoir déclaré la destination du bâtiment ni la capacité d'accueil du public lors du dépôt des permis de construire ou déclarations de travaux auprès de la mairie.

