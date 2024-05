Une star du kayak disparue après un accident dans une rivière suisse

Depuis jeudi 16 mai, un kayakiste de l'extrême est porté disparu. Bren Orton a eu un accident dans la rivière Melezza, au Tessin. Le kayak du Britannique a été retrouvé, mais on reste sans nouvelles du jeune homme. Sa famille craint le pire.

vab/trad Marc Schaller

Bren Orton, sportif de l'extrême, est porté disparu depuis jeudi. Selon les autorités, il aurait eu un accident vers 14h45. Depuis lors, les secours et ses proches sont à sa recherche. Deux membres de l’équipe de recherche sont même venus des États-Unis spécialement pour l’occasion. Bren Orton a disparu dans les eaux de la rivière Melezza, au Tessin, près de la frontière italienne.

Son sponsor Pyranha a annoncé vendredi sur Facebook que le jeune homme de 29 ans était en compagnie d'autres personnes: «Lors d'une sortie en kayak avec un groupe sur la rivière Melezza en Suisse, Bren a été pris dans un tourbillon et n'est pas remonté à la surface. Les autorités et ses amis poursuivent inlassablement les recherches, et à ce jour, Bren est considéré comme disparu.»

Pour l’instant, seul son kayak a été retrouvé.

Sur Instagram, Bren Orton compte plus de 55'000 abonnés qui suivent ses expéditions. Le kayakiste parcourt les rivières du monde entier, établissant des records comme en 2018, lorsqu'il a dévalé une cascade de 39 mètres de haut au Mexique. Aujourd'hui, le kayakiste gagne sa vie exclusivement grâce à son sport.

«Ça ne se présente pas bien»

Les recherches pour retrouver le kayakiste disparu se poursuivent sans relâche. Mais plus le temps passe, plus l'espoir s'amenuise. Stuart Kirkham, l'oncle d'Orton, a déclaré au «Daily Mail» que la famille craint le pire, mais continue d'espérer une issue favorable.

«Les recherches sont toujours en cours, mais malheureusement, il n'a pas été retrouvé», a-t-il indiqué. «Ça ne se présente pas bien», se désole-t-il.