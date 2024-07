55 francs par jour pour une chaise longue: les vacances italiennes deviennent un luxe

Les vacances en Italie deviennent de plus en plus inabordables. Les prix des chaises longues et des parasols sur les plages italiennes ont grimpé en flèche, dépassant souvent les 50 francs par jour.

Cet été, les plages italiennes devraient à nouveau connaître une forte affluence. Alberto Lo Bianco/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Sven Ziegler

Les vacances en Italie deviennent de plus en plus chères et inaccessibles pour beaucoup. Selon le portail économique «QuiFinanza» et l'association de consommateurs Assoutenti, certaines plages facturent plus de 55 euros pour une chaise longue par jour.

Les coûts des vacances en Italie ont augmenté de 15 à 20 % en 2023. Cette flambée des prix est particulièrement notable dans les stations balnéaires, les fameux «bagni». Comparé à l'année dernière, il faut débourser en moyenne 4% de plus pour un équipement de plage standard, comprenant un parasol, une chaise, une chaise longue et une cabine.

Les prix varient considérablement en fonction du mois et de l'exclusivité de la plage. La haute saison, qui commence à la mi-juillet et se termine à la fin août, voit une nette augmentation des prix.

Jusqu'à 392 euros par semaine

Mais attention, les prix peuvent grimper vertigineusement selon l'endroit où vous vous trouvez et la période de l'année. Alassio en Ligurie, par exemple, bat tous les records avec un prix moyen de 340 euros la semaine pour une chaise longue sur la partie la plus chère de la plage, et jusqu'à 392 euros en première ligne, soit plus de 55 euros par jour.

L'option la plus abordable est celle de Senigallia, en Italie centrale, où les prix oscillent entre 145 euros la semaine pour un transat standard et 155 euros en première ligne. Sur l'Adriatique, comptez en moyenne 153 euros par semaine à Lignano et 150 euros à Rimini.

Alassio a une des plus longues plages sur la côte de Ligurie avec 4 km de plage de sable. IMAGO/Pond5 Images

Même les prix en Sicile et dans les Pouilles s'envolent: à Taormina, une semaine de parasol et de chaise longue vous coûtera 194 euros, contre 215 euros pour être sur la première rangée. A Gallipoli, les tarifs s'élèvent à 275 euros la semaine et 289 euros pour la première rangée.