Une Suissesse survit à un accident qui a fait 25 morts

Une jeune Suissesse a survécu à un grave accident en Tanzanie qui a fait 25 morts. Elle raconte pour la première fois ce qui s'est passé.

C'est de cette épave que la jeune Suissesse a été tirée. IMAGO/Xinhua

zis/Trad Sven Ziegler

Le 24 février 2024, un accident a secoué un groupe d'étudiants chrétiens lors de leur voyage en Tanzanie. Joële Zeller, qui faisait partie de ce groupe, était présente lors de la catastrophe.

Dans un entretien avec «Blick», elle raconte pour la première fois ce qui s'est passé. Pourtant, comme elle l'indique, elle n'a aucun souvenir de l'incident dévastateur qui l'a gravement blessée. «Je me souviens d'avoir envoyé un message à ma fille aînée. C'est la dernière chose dont je me souvienne. Jusqu'à ce que je me réveille une semaine plus tard aux soins intensifs à Lausanne», dit-elle.

Elle était partie en voyage avec 36 étudiants, répartis dans deux bus, pour découvrir la beauté et la culture de la Tanzanie. Joële était assise tout au fond d'un bus, tandis que son mari Guy se trouvait dans l'autre véhicule. Soudain, en raison de problèmes de freinage, un camion lourdement chargé a percuté le bus de Joëlle, qui a été éventré jusqu'à l'arrière.

Retrouvée avec les cheveux couverts de sang

D'autres véhicules sont entrés en collision avec le bus accidenté et 25 personnes au total ont perdu la vie, dont dix du bus de Joëlle. Elle-même a survécu, grièvement blessée.

Elle a appris par le récit d'autres personnes ce qui s'est passé après l'accident. Elle a été tirée des décombres par des passants, gémissant de douleur et les cheveux couverts de sang. «Je répétais sans cesse que j'avais mal. Mon mari m'a trouvée allongée sur le sol», raconte-t-elle au «Blick».

Une «alliance avec la vie»

Une semaine après l'accident, elle a été opérée en Suisse et a commencé à se rétablir lentement. Bien qu'elle souffre encore, elle ne prend plus d'analgésiques et effectue déjà à nouveau des activités quotidiennes comme conduire et se promener.

Pour symboliser sa force de survie, elle a acheté une nouvelle bague qui représente son alliance avec la vie et symbolise les personnes qu'elle a perdues, mais aussi celles qui sont avec elle et qu'elle peut aimer.

Malgré cette expérience traumatisante, Joële est pleine d'espoir et d'optimisme pour l'avenir, assure-t-elle au «Blick». Elle se réjouit de profiter de la vie encore plus qu'avant et prévoit même de retourner en Afrique. «Je me réjouis de vivre, encore plus qu'avant», dit-elle avec détermination.