«J'ai couru et couru», témoigne Lydia Lominowska. Fin de la semaine dernière, cette femme de 97 ans a dû quitter son village d'Ocheretyne dans l'est de l'Ukraine. Pour échapper aux assaillants russes, elle a parcouru une dizaine de kilomètres... à pied!

S'appuyant sur une vieille planche comme bâton, Lydia a persévéré sur la route menant à Pokrovsk, située à une trentaine de kilomètres. France 2

blue News Marc Schaller

«J’ai tellement souffert, mon Dieu, j’étais si fatiguée!» Pendant des jours, l'armée russe a bombardé son village, qui comptait 3'000 habitants avant la guerre. Le front est proche. La ville industrielle d'Avdiivka, capturée par les Russes en février, se trouve à seulement 20 kilomètres au sud.

Face à l'intensification des bombardements et à l'arrivée imminente des soldats russes, l'une des dernières habitantes du village a compris qu'elle n'avait d'autre choix que de partir. Lors de sa fuite, Lydia a dû traverser des scènes de dévastation, passant devant des maisons en flammes et des corps sans vie. «Un soldat gisait là, déjà mort, au moins il était couvert. Et l'autre gisait simplement là. Presque tout le village était en flammes», s'émeut la vieille dame.

S'appuyant sur une vieille planche comme canne, Lydia a persévéré sur la route menant à Pokrovsk, située à une trentaine de kilomètres. Après des heures de «marche» solitaire, une voiture s'est finalement approchée. Deux soldats ukrainiens se sont arrêtés et ont appelé la police. Les agents l'ont ensuite conduite à Pokrovsk.

«Elle a parcouru environ dix kilomètres», a déclaré Pavlo Diatchenko, le porte-parole de la police régionale. Ocheretyne est maintenant détruite. La situation n'est pas meilleure dans les villages environnants.