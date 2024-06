Le conducteur d'une Porsche a perdu le contrôle de son véhicule samedi après-midi vers 13h00 sur la route de Crans-Montana (VS). La voiture est sortie de la route, elle a effectué des tonneaux et a fini sa course dans les vignes, 140 mètres plus bas.

Une voiture finit sa course dans les vignes près de Crans-Montana - Gallery Le conducteur de la voiture a été blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Photo: ATS La voiture a fini sa course dans les vignes, 140 mètres en-desous de la route. Photo: ATS Une voiture finit sa course dans les vignes près de Crans-Montana - Gallery Le conducteur de la voiture a été blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Photo: ATS La voiture a fini sa course dans les vignes, 140 mètres en-desous de la route. Photo: ATS

ATS

Le conducteur, un homme de 83 ans originaire de France, a été blessé dans l'accident, mais son pronostic vital n'est pas engagé, a indiqué un porte-parole de la police cantonale à Keystone-ATS.

ro, ats