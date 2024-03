Un accident impliquant un TGV Lille-Bordeaux et une voiture a fait un mort dimanche matin sur un passage à niveau à Auby (Nord) avec pour conséquence un trafic perturbé ce lundi et pour le début de semaine, a-t-on appris auprès de la préfecture et de la SNCF.

La circulation des trains devait pouvoir reprendre en fin d'après-midi ce dimanche, «à vitesse réduite», selon la SNCF qui précise que «le trafic restera perturbé ce lundi 18 mars sur la ligne Lille-Douai». (image prétexte) IMAGO/ABACAPRESS

«Le conducteur du véhicule est décédé» a indiqué la préfecture du Nord à l'AFP confirmant une information du journal La Voix du Nord. «Il n'y a pas de blessé parmi les 120 personnes qui se trouvaient à bord du TGV. Elles ont été prises en charge par des bus», a ajouté la préfecture.

L'origine de l'accident n'a pas été établie à ce stade.

«L'enquête déterminera les raisons de l'accident», a indiqué la préfecture. Selon un communiqué de la SNCF un «diagnostic technique complet est en cours mais les dégâts sont importants et des impacts sur les circulations sont à prévoir sur le début de semaine».

La circulation des trains devait toutefois pouvoir reprendre en fin d'après-midi ce dimanche, «à vitesse réduite», selon la SNCF qui précise que «le trafic restera perturbé ce lundi 18 mars sur la ligne Lille-Douai».

«A ce stade les circulations prévues sont de trois TER par heure dans les deux sens à l'heure de pointe» lundi, «au lieu de quatre par heure dans les deux sens», et «pour permettre la circulation des trains de voyageurs, les trafics fret vont être détournés», ajoyte la SNCF.

Après l'accident la préfecture du Nord, avait indiqué que les trains passant par Auby étaient déviés par Lens-Arras. La préfecture, indiquant que le passage à niveau est hors service, soulignait que «tous les moyens sont mis en oeuvre pour le rouvrir au plus vite» et qu'une déviation routière est en place.

ATS