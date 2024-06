Les premiers orages ont frappé le Valais, qui craint débordements et laves torrentielles

Les premiers orages ont frappé le Valais samedi en début d'après-midi et la situation va s'intensifier jusque dans la nuit de dimanche. Le danger est particulièrement élevé le long des cours d'eau latéraux de la rive gauche du Rhône, où des débordements et des laves torrentielles sont «probables», prévient l'Organe cantonal de conduite (OCC).

[Suivi de situation] Premiers #orages sur le nord de l’Italie, entraînés vers les Alpes par le flux de sud qui se renforce en altitude; fortes pluies sur le Valais. Les points de rosée proches de 20 degrés entraînent une ambiance lourde, le fœhn s’est bien levé dans le Chablais. pic.twitter.com/y33ilPfU2P — MétéoSuisse (@meteosuisse) June 29, 2024

Les régions particulièrement concernées sont l'Entremont, le val d'Hérens, le val d'Anniviers, le Mattertal, la vallée de Conches, le Binntal et la région du Simplon, indique samedi l'Etat du Valais. Les autres régions pourraient être également affectées. Le Chablais devrait, lui, être relativement épargné.

Pour le Rhône, le danger de crue reste marqué. «De grandes incertitudes demeurent s'agissant des quantités et de la répartition des précipitations», poursuit l'OCC.

Par ailleurs, le col du Nufenen est fermé à la circulation et le transit international à travers de l'axe du Simplon le sera samedi dès 17h30 et jusqu'à dimanche matin 05h00. Certains accès à des fonds de vallées (Moiry, Dixence, Haut val de Bagnes, val Ferret, Turtmanntal et Conches) sont sous surveillance continue.

