Pincé avec de la viande sous les sièges, il tente une autre cachette!

Un Suisse de 45 ans a tenté d’importer par deux fois le même jour quelque 20 kilos de viande emballée pour la vente au détail, achetée en France. La première fois, il avait caché la marchandise sous les sièges de sa voiture, la deuxième sous le capot moteur. Les douaniers de Vallorbe (VD) l’ont amendé en conséquence.

Jeudi dernier, des collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont intercepté un véhicule de tourisme lors de son entrée en Suisse au poste frontière de Vallorbe. (image d'illustration) KEYSTONE

Jeudi dernier, des collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont intercepté un véhicule de tourisme lors de son entrée en Suisse au poste frontière de Vallorbe. Ils ont demandé à son conducteur s’il avait des marchandises à déclarer, rapporte l'OFDF mercredi dans un communiqué.

Le quadragénaire leur a annoncé qu’il transportait une plante, dont l’importation était autorisée, et d’autres achats qui respectaient les franchises sur la valeur et sur les quantités. Les douaniers ont toutefois procédé à une vérification de la voiture. Ils y ont trouvé de la viande pour un poids de 20,4 kilogrammes brut. Recouverte par une couverture, elle avait été placée sous les sièges.

Le conducteur a été amendé pour avoir enfreint la loi sur les douanes en omettant de déclarer des marchandises. Il a cependant décidé de ne pas payer les droits de douane et de réimporter en France la viande qu’il avait achetée.

Plus tard dans la soirée, l'homme a été arrêté alors qu'il repassait la même frontière. Les collaborateurs de l’OFDF se sont assurés qu’il ne transportait pas encore une fois de la marchandise non déclarée. Or, en soulevant le capot de la voiture, ils ont découvert qu’il était toujours en possession des emballages de viande trouvés lors de sa première tentative.

L’auteur des faits a été une nouvelle fois amendé. La marchandise a été saisie dans l’attente que les droits de douane soient payés.

nt, ats