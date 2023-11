Vandalisme durant la nuit d'Halloween en Suisse alémanique

De nombreux actes de vandalisme ont été commis mardi soir à l'occasion de la nuit d'Halloween en Suisse alémanique. La police est intervenue pour des jets d'oeufs, de pierres et de pétards, mais aussi pour des vitres de bus brisées et une voiture en feu en Argovie.

A Würenlingen, des inconnus ont jeté des oeufs et des pierres sur deux cars postaux, brisant plusieurs de leurs vitres et causant 10'000 francs de dégâts. Police cantonale argovienne

Dans plusieurs cantons, la police a dû saisir de nombreux paquets d'oeufs et de pétards, voire des engins pyrotechniques. En Argovie toutefois, les policiers ont aussi fait face à des cas plus graves.

Ils ont dû éteindre l'incendie d'une voiture près d'une école à Spreitenbach. Des voisins avaient auparavant observé des adolescents qui actionnaient des engins pyrotechniques. Les dégâts atteignent 60'000 francs, précise la police cantonale mercredi.

Voiture de police attaquée à Spreitenbach/AG

Dans la même commune, une quarantaine d'ados masqués ont jeté des oeufs et des pierres sur la voiture d'une patrouille de police qui intervenait pour les disperser. Ils en ont brisé le pare-brise et le gyrophare.

A Würenlingen, des inconnus ont jeté des oeufs et des pierres sur deux cars postaux, brisant plusieurs de leurs vitres et causant 10'000 francs de dégâts. Des vandales ont aussi bouté le feu à des conteneurs à Aarau et près d'une école à Wohlen. Au total, la police argovienne est intervenue à environ 80 reprises.

Un conteneur en feu à Zoug

La police zougoise a dû intervenir une quinzaine de fois mardi pour des dommages matériels et des troubles à l'ordre public liés aux tumultes d'Halloween.

Dans la plupart des cas, il s'agissait de jets d'œufs contre des fenêtres, des façades ou des voitures, indique le communiqué de police. Plusieurs plaintes pour bruit ont été déposées pour des feux d'artifice.

Vers 22 heures, un conteneur a pris feu à la Rigistrasse à Baar. Les pompiers ont pu rapidement éteindre les flammes. Selon l'enquête en cours, le feu aurait été déclenché par des feux d'artifice. Les auteurs de l'incendie sont encore inconnus.

L'incendie dans le conteneur a probablement été déclenché par des feux d'artifice. Police cantonale zougoise

Bagatelles à Zurich et St-Gall

La police zurichoise a aussi été sollicitée à une fréquence similaire, mais pour des cas moins graves dans l'ensemble. La quasi-totalité d'entre eux concernait des jets d'oeufs et l'usage d'engins pyrotechniques, ainsi que du tapage nocturne.

En ville de Zurich, des inconnus ont bouté le feu à plusieurs conteneurs et poubelles. Un bus de ligne a été aspergé d'oeufs.

Il ouvre sa porte en tenue d'Adam

Dans le canton de St-Gall, les dégâts constatés sont restés minimes. En revanche, la police est intervenue auprès de deux adultes au comportement inapproprié face à des enfants déguisés sonnant à leur porte pour obtenir des bonbons.

L'un a ouvert sa porte entièrement nu, l'autre leur a fait peur avec son déguisement. Le premier a été dénoncé à la justice, le second a cessé après une discussion avec la police.

gf, ats