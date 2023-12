Le Matterhorn Gotthard Bahn ne circule plus

Le Matterhorn Gotthard Bahn ne circulait plus entre Andermatt UR et Disentis GR samedi en raison de vents violents. Et aucun transport de substitution n'est disponible, a indiqué l'entreprise ferroviaire sur X.

La ligne du Matterhorn Gotthard Bahn, longue de 144 kilomètres, traverse le Valais, Uri et les Grisons (archives). KEYSTONE/URS FLUEELER

Samedi matin, une autre ligne entre Andermatt et Tschamut-Selva GR avait déjà été interrompue, également en raison de vents violents.

La ligne du Matterhorn Gotthard Bahn, longue de 144 kilomètres, traverse le Valais, Uri et les Grisons. L'entreprise ferroviaire exploite également le Glacier Express en collaboration avec les Chemins de fer rhétiques (RhB).

handke, ats