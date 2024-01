Un juge américain a suspendu mercredi la procédure visant l'ex-cardinal Theodore McCarrick, 93 ans, symbole des accusations de pédophilie contre l'Eglise catholique aux Etats-Unis. Il l'a jugé inapte à comparaître dans un dossier d'agression sexuelle sur mineur.

Ancien archevêque de Washington, Theodore McCarrick avait été défroqué en 2019 par le pape François, une sanction quasi-inédite dans l'histoire de l'Eglise concernant un cardinal (archives). ATS

«L'accusé est inapte à comparaître en procès, l'affaire est suspendue», peut-on lire sur des documents judiciaires de l'Etat du Wisconsin. Le juge s'est cependant déclaré incompétent pour classer définitivement le dossier et une audience est prévue pour le 27 décembre 2024.

Un autre juge avait abouti aux mêmes conclusions en août dans le Massachusetts. L'ex-cardinal est accusé d'agression sexuelle sur un adolescent dans cet Etat du nord des Etats-Unis en 1977.

Ancien archevêque de Washington, Theodore McCarrick avait été défroqué en 2019 par le pape François, une sanction quasi-inédite dans l'histoire de l'Eglise concernant un cardinal. Le Vatican l'avait reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement au moins un adolescent de 16 ans en 1974 et d'avoir eu un comportement sexuel déplacé auprès de séminaristes adultes.

Il était le plus haut responsable catholique à avoir été déchu aux Etats-Unis pour des accusations de violences sexuelles, un séisme pour l'Eglise américaine, d'autant qu'un rapport du Vatican en 2020 avait détaillé comment des alertes de jeunes prêtres et séminaristes avaient été ignorées dans les années 1980 et 1990.

En 2021, Theodore McCarrick s'était déplacé dans un tribunal à l'aide d'un déambulateur et un psychiatre avait conclu qu'il souffrait d'une forme de démence probablement liée à la maladie d'Alzheimer.

vf