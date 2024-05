Le Vibiscum Festival, qui devait avoir lieu à Vevey dès jeudi, a été annulé le 16 mai en raison de difficultés financières. Les organisateurs avaient alors annoncé qu'ils n'étaient pas en mesure de rembourser les 9000 billets déjà vendus. Ce mercredi, dans l'émission La Matinale, le fondateur et directeur du festival, William von Stockalper, a annoncé avoir trouvé une solution de compensation pour les détenteurs de billets.

«Vu la situation financière de la fondation, il était important d'offrir une alternative», a déclaré William von Stockalper, directeur du Vibiscum festival, dans La Matinale. KEYSTONE

blue News Marc Schaller

Le Vibiscum Festival aurait dû commencer ce jeudi sur la Place du Marché de Vevey. Mais le 16 mai dernier, la Fondation Vibiscum Festival a annoncé l’annulation de sa troisième édition.

Depuis cette annonce, William von Stockalper et ses équipes ont travaillé «d'arrache-pied» pour trouver une solution. Ils ont finalement réussi à obtenir le soutien de deux festivals, le Festival Stars of Sounds de Morat (du 4 au 6 juillet) et l'Openair Fluo de Neuchâtel (31 août), qui ont accepté de compenser les billets des festivaliers du Vibiscum.

Concrètement, les détenteurs de billets pour la soirée rap du jeudi 30 mai du Vibiscum peuvent échanger leur billet contre une entrée pour la soirée du samedi 31 août de l’Openair Fluo de Neuchâtel.

Les détenteurs de billets pour les soirées rock du 31 mai, electro du 1er juin ou classique du 2 juin peuvent les échanger pour une entrée au Stars of Sounds de Morat, pour une soirée de leur choix.

Une place est garantie pour chaque billet échangé avant le 20 juin.